Сергей Собянин призвал продлить режим дистанционной работы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости продлить режим дистанционной работы, который был ранее введён из-за COVID-19. Также градоначальник обратился к пожилым жителям столицы с просьбой сократить количество контактов с окружающими людьми.

"Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий вне зависимости от формы организации, если можно и это не является серьёзным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу, — заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24". — Эти рекомендации по дистанционной работе мы никогда не убирали, и я, еще раз возвращаясь к ним, настойчиво рекомендовал бы придерживаться их, если это возможно".

Он отметил, что на данный момент в Москве относительно благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Рост числа выявленных в столице случаев заражения коронавирусной инфекцией в первую очередь связан с увеличением количества проведённых тестов. 99% классов московских школ учатся очно.