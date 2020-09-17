Стипендии российских студентов проиндексируют с 2021 года

С 1 сентября 2021 года стипендия студентов государственных высших учебных заведений будет проиндексирована на 3,7%. Последующие два года также с начала учебного года произойдёт индексация. Она вырастет до 4%.

Средний размер стипендии по стране в государствеенных вузах в сентябре 2019 года, по последним статистическим данным Минобрнауки, составил 2 980 рублей.