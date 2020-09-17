С 1 сентября 2021 года стипендия студентов государственных высших учебных заведений будет проиндексирована на 3,7%. Последующие два года также с начала учебного года произойдёт индексация. Она вырастет до 4%.
Средний размер стипендии по стране в государствеенных вузах в сентябре 2019 года, по последним статистическим данным Минобрнауки, составил 2 980 рублей.
"Государственная академическая стипендия ежегодно индексируется на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен). Стипендиальный фонд для учащихся вузов будет проиндексирован в 2021 году на 3,7%, в 2022 году на 4% и в 2023 году на 4%: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов", — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.