Запрет услуги суррогатных матерей для иностранцев: мнения разделились

Детский омбудсмен Мишонова заявила, что необходимо запретить оказание услуг суррогатных матерей для иностранцев. Депутат Тамара Плетнева считает, что ничего здесь предосудительного нет.

"Заказчиком суррогатного материнства выступают иностранные граждане у нас в стране, потому что оно запрещено во многих странах. Здесь очень важно понимать, что мы должны знать судьбу детей, которые рождаются у нас в стране. Мы должны знать, в какие семьи дети попадают, и что с ними происходит дальше. На мой взгляд, нам нужно запретить иностранцам такие процедуры в России", — рассказала в интервью РИА "Новости" детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Депутат ГД Плетнёва считает, что нет ничего плохого, если россиянки оказывают услуги суррогатного материнства для зарубежных семей.

"Мы оказываем всякие услуги для иностранцев, и они для нас. И если бы они хотели, чтобы наша женщина родила, я не вижу в этом ничего страшного. Конечно, желательно, чтобы они сами рожали, не суррогатная мама, а сама, но раз у нас такое здоровье стало у всех", — сказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.