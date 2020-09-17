В Подмосковье за семь месяцев текущего года показатель рождаемости вырос на 14,3 процента и стал самым высоким по России.
"За январь-июль текущего года в Московской области появились на свет 46 378 детей, что на 6105 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот прирост был признан самым высоким по стране — на 18,2 процента выше, чем в Центральном федеральном округе, и на девять с половиной процентов выше, чем в целом по России", — сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Как отмечается в сообщении, в Московской области в перинатальных центрах установлено самое современное высокотехнологичное оборудование.
"В регионе действует трехуровневая система медпомощи будущим родителям на всех этапах, от планирования ребенка до появления его на свет. В Подмосковье открыты оснащенные высокотехнологичным оборудованием перинатальные центры, в которых можно получить необходимые документы на малыша, подарочный набор или денежную выплату", — говорится в сообщении.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.