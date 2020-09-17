Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Мошенник взял деньги за постройку дома, но обязательств не выполнил
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
"Ахмат" разгромил "Знамя" с Павлюченко в Кубке России
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Палеогенетики развенчали сложившийся образ викингов
Полицейские помогли вернуться домой пенсионерке, потерявшей память
В Удмуртии оценили тест на выявление способностей к бизнесу
"Бавария" продала Алькантару "Ливерпулю"
Дональд Трамп назвал будущие выборы на пост президента безумием

Подмосковье стало лидером России по приросту рождаемости

В Подмосковье за семь месяцев текущего года показатель рождаемости вырос на 14,3 процента и стал самым высоким по России.

Подмосковье стало лидером России по приросту рождаемости

"За январь-июль текущего года в Московской области появились на свет 46 378 детей, что на 6105 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот прирост был признан самым высоким по стране — на 18,2 процента выше, чем в Центральном федеральном округе, и на девять с половиной процентов выше, чем в целом по России", — сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Как отмечается в сообщении, в Московской области в перинатальных центрах установлено самое современное высокотехнологичное оборудование.

"В регионе действует трехуровневая система медпомощи будущим родителям на всех этапах, от планирования ребенка до появления его на свет. В Подмосковье открыты оснащенные высокотехнологичным оборудованием перинатальные центры, в которых можно получить необходимые документы на малыша, подарочный набор или денежную выплату", — говорится в сообщении.

Последние материалы
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Палеогенетики развенчали сложившийся образ викингов
Исмаил Шабанов: в Белоруссии и на Кавказе сценаристы одни и те же
Полицейские помогли вернуться домой пенсионерке, потерявшей память
В Удмуртии оценили тест на выявление способностей к бизнесу
"Бавария" продала Алькантару "Ливерпулю"
Дональд Трамп назвал будущие выборы на пост президента безумием
На портале Госуслуг запустили сервис оценки питания школьников
В КХЛ назвали число заражённых коронавирусом
На восьмилетнюю девочку напала стая бездомных собак
Популярное
Мир. Новости мира
Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле

Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору﻿ "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.

Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Мир. Новости мира
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Полезно знать
Мельница мифов: эти загадочные змеи
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Чем и для кого чреват турецко-греческий конфликт
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Правительство готовит народ к худшим временам
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле
Валерий Бельский: доверия другим странам у Белоруссии больше нет
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Крым: долгий путь на Родину
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников