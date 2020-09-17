Россиянин, находящийся под следствием и подпиской о невыезде, сбежал в Эстонию. Для того чтобы получить разъяснения по этому поводу, МИД РФ вызвало эстонского дипломата.
"Судя по словам самого преступника, он выехал в Эстонию еще в мае. По его же заявлению, помогли ему благополучно пересечь границу сотрудники эстонской дипмиссии в Санкт-Петербурге. На днях посол Эстонии в Москве был приглашен в МИД России, у эстонской стороны затребовали разъяснение по данному сюжету", — рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.