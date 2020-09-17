На портале госуслуг РФ заработал сервис, через который можно оценить и оставить комментарий о качестве горячего питания для школьников.
"Для оценки организации системы горячего питания школьников начальных классов их родителям необходимо заполнить специальную форму обратной связи. Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней, — говорится в сообщении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В Минцифры надеются, что сервис станет инструментом общественного контроля. Также через сервис Кабмин будет получать сводный отчёт о состоянии горячего питания в школах.
"Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также аппарат правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России", — приводятся в сообщении слова директора департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергея Цветкова.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.