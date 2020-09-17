На портале Госуслуг запустили сервис оценки питания школьников

На портале госуслуг РФ заработал сервис, через который можно оценить и оставить комментарий о качестве горячего питания для школьников.

"Для оценки организации системы горячего питания школьников начальных классов их родителям необходимо заполнить специальную форму обратной связи. Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней, — говорится в сообщении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В Минцифры надеются, что сервис станет инструментом общественного контроля. Также через сервис Кабмин будет получать сводный отчёт о состоянии горячего питания в школах.