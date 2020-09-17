Кабмин поддержал инициативу группы депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда о запрете забирать детей из семьи без судебного решения суда.
"Сейчас забрать ребенка из семьи можно по решению органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел, суд должен рассмотреть его в течение суток. Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях — когда он может умереть в течение нескольких часов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Существующее положение дел нарушает права ребёнка и семьи, считают соавторы документа. Согласно проекту закона, ребёнка из семьи можно будет забрать по решению как минимум районного суда
"В принятых поправках к конституции дети называются важнейшим приоритетом государственной политики РФ. В связи с этим нужно свести к минимуму вторжение государства в семью. Изъятие ребёнка из семьи создает риск серьёзного нарушения прав как детей, так и их родителей. Законопроектом предлагается исходить из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства", — рассказал соавтор законопроекта, сенатор Андрей Клишас.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.