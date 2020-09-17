В России хотят запретить забирать детей из семьи без судебного решения

Кабмин поддержал инициативу группы депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда о запрете забирать детей из семьи без судебного решения суда.

"Сейчас забрать ребенка из семьи можно по решению органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел, суд должен рассмотреть его в течение суток. Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях — когда он может умереть в течение нескольких часов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Существующее положение дел нарушает права ребёнка и семьи, считают соавторы документа. Согласно проекту закона, ребёнка из семьи можно будет забрать по решению как минимум районного суда