Омбудсмен Ксения Мишонова заявила, что иностранцев надо лишить права пользоваться услугами суррогатных матерей из России. И, кроме того, нужно основательно доработать законодательство в этой сфере.

"Есть момент — он как раз связан со скандалами в этой сфере, — когда заказчиком суррогатного материнства выступают иностранные граждане, которые пользуются вот таким репродуктивным методом у нас в стране, потому что суррогатное материнство во многих странах запрещено, либо никак не регламентируется.

На мой взгляд, нам нужно запретить иностранным гражданам участвовать в такой процедуре на территории России", — сказала Мишонова.