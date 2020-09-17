Омбудсмен Ксения Мишонова заявила, что иностранцев надо лишить права пользоваться услугами суррогатных матерей из России. И, кроме того, нужно основательно доработать законодательство в этой сфере.
"Есть момент — он как раз связан со скандалами в этой сфере, — когда заказчиком суррогатного материнства выступают иностранные граждане, которые пользуются вот таким репродуктивным методом у нас в стране, потому что суррогатное материнство во многих странах запрещено, либо никак не регламентируется.
На мой взгляд, нам нужно запретить иностранным гражданам участвовать в такой процедуре на территории России", — сказала Мишонова.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.