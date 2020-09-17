Российский политик Сергей Цеков поделился мнением, что многие проблемы Украины из-за националистов. А также, что крымчане проголосовали за выход из состава Украины, так как считают, что исторически они принадлежат России.

"Национализм все годы независимости разрушал и продолжает разрушать Украину. Постоянные угрозы и государственный переворот, который устроили на Украине националисты, дали основание крымчанам провести референдум и воссоединиться с Россией", — сказал сенатор.

"Главная причина того, что произошло в 2014 году, кроется совершенно точно в том, что крымчане всегда считали несправедливым нахождение Крыма в составе Украины и всегда стремились вернуться на свою историческую родину в Россию. Социологические опросы того периода это напрямую доказывают", — сказал Цеков.