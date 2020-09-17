За нелегальные ящики для пожертвований могут оштрафовать до 100 тысяч

В Госдуму внесли проект поправок в административный кодекс. Документ предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей за нелегальные ящики для сбора пожертвований.

"За установку и использование НКО, которая имеет право заниматься благотворительностью, ящиков для пожертвований с нарушением требований будет грозить предупреждением и штрафом от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц с конфискацией предмета нарушения, от 10 до 50 тысяч — для юридических лиц", — говорится в документе, который внесла в Госдуму депутат от "Единой России" Наталья Костенко.

Для лиц и организаций, которые не имеют права заниматься сбором пожертвований на благотворительные цели, в проекте закона установлены более суровые меры