В Госдуму внесли проект поправок в административный кодекс. Документ предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей за нелегальные ящики для сбора пожертвований.
"За установку и использование НКО, которая имеет право заниматься благотворительностью, ящиков для пожертвований с нарушением требований будет грозить предупреждением и штрафом от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц с конфискацией предмета нарушения, от 10 до 50 тысяч — для юридических лиц", — говорится в документе, который внесла в Госдуму депутат от "Единой России" Наталья Костенко.
Для лиц и организаций, которые не имеют права заниматься сбором пожертвований на благотворительные цели, в проекте закона установлены более суровые меры
"За установку и использование ящика для сбора пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление такой деятельности, также будет грозить предупреждение или штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией предмета нарушения для граждан, от 20 до 50 тысяч с конфискацией предмета нарушения для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч с конфискацией для юрлиц", — отмечается в документе, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.