Министр просвещения РФ Сергей Кравцов оценил обстановку в учебных заведениях страны как спокойную. И добавил, что менять режим образовательного процесса нет смысла.

"Ситуация на сегодняшний день спокойная. Уже прошло больше двух недель с момента того, как общеобразовательные учреждения открылись, и открылись традиционно, и каких-то серьезных сегодня поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет", — заявил Кравцов.

"На сегодняшний день, на 17 сентября, все школы, дошкольные учреждения, профессиональные образовательные организации среднего профессионального образования открыты, точечно есть случаи выявления коронавирусной инфекции, мы об этом говорили, либо у взрослых, либо у школьников. Но это единичные случаи. Никаких вспышек, массовых заболеваний нет", — добавил министр.