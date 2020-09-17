Доктор медицинских наук Зураб Кекелидзе заявил, что психология очень важна для детей и подростков. И её просто необходимо изучать в рамках школьной программы.

"Фактически речь идет о том, что нужно соответствующее образование пациентов, и где-то они эти знания должны получать. Пациенты, я имею в виду, о населении в целом. И очевидно, это надо начинать в общей школе. У нас в школе учат, когда у оленя отпадают панты, а что происходит с человеком в переходном возрасте и так далее, ему нигде ничего не сообщают", — сказал Кекелидзе.

"Эти знания на каком-то этапе в школе человек должен получать, чтобы понимать, когда к врачу, на каком этапе и примерно к кому надо обращаться. И элементарные знания о психиатрии (тоже должны быть — Прим. ред.), не потому, что я психиатр, это любой специалист знает", — добавил он.