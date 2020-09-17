Накажут или нет: что грозит за покупку медсправки об отсутствии COVID

Один из корреспондентов РИА "Новости" решила проверить, насколько легко купить медицинскую справку, будет ли она настоящей и какое за это можно получить наказание.

Как оказалось, справку об отсутствии коронавируса легко можно купить через интернет. Она будет стоить относительно недорого, и выглядеть, как настоящая. И при этом, никакого наказания по закону никому не грозит.