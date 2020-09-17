Один из корреспондентов РИА "Новости" решила проверить, насколько легко купить медицинскую справку, будет ли она настоящей и какое за это можно получить наказание.
Как оказалось, справку об отсутствии коронавируса легко можно купить через интернет. Она будет стоить относительно недорого, и выглядеть, как настоящая. И при этом, никакого наказания по закону никому не грозит.
"Есть статья 327-я Уголовного кодекса об изготовлении и использовании поддельных документов — но она касается только официальных бумаг, выданных государственным органом, которые предоставляют права или освобождают от обязанностей", — объясняет адвокат Евгений Корчаго, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации.
"Медицинская справка в эту категорию не попадает. Другой вопрос, что, воспользовавшись подделкой, человек ставит под угрозу жизнь и здоровье других граждан. В этом случае за заражение коронавирусом может последовать уголовная ответственность".
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.