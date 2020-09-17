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Владелец разбитой Ефремовым "Лады" подал апелляцию на приговор

После вынесения приговора Михаилу Ефремову, на авансцену вышли владельцы компании, которой принадлежал разбитый во время столкновения фургон "Лада". Тот, на котором ездил погибший Сергей Захаров.

Владелец разбитой Ефремовым

Вчера ООО "Стоун-XXI" подало апелляцию в суд с просьбой отменить приговор Ефремову.

По словам Ивана Арестова, адвоката фирмы, до участия в процессе — несмотря на материальный ущерб, нанесённый компании — ООО не было допущено, т. к.

"актер не имел возможности возместить причиненный вред".

"Теперь, после приговора, наказание виновнику ДТП может быть смягчено. Если Михаил Олегович заплатит компенсацию не только родственникам погибшего, но и фирме-владельцу фургона, это скажется на его сроке", — утверждает Арестов.

В подтверждение своих слов адвокат приводит "аналогичную историю", произошедшую в минувшем феврале в подмосковном Раменском:

"Там водитель, будучи тоже пьяным, совершил такое же ДТП. И человек там тоже погиб. Виновного судили по той же статье, что и Ефремова. Но у него приговор — 2,5 года колонии-поселения. Потому что были все смягчающие обстоятельства — он признал вину и возместил вред всем пострадавшим".

Напомним, Михаил Ефремов "получил" 8 лет колонии общего режима.

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