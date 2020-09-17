ВЦИОМ: россияне хотят хорошо жить. Необязательно в сверхдержаве

37% россиян считают свою страну сверхдержавой, но только для 31% важно, чтобы у России был этот статус.

Таковы данные нового опроса ВЦИОМ об отношении населения к месту страны в мире.

Как следует из опубликованного социологами отчёта о проведенном исследовании общественного мнения, всего за шесть лет (подобный опрос проводился в 2014 году), доля россиян, считающих, что страна должна стремиться вернуть себе статус сверхдержавы, который она имела во времена СССР, упала с 42% до 31%.

В 2020 году больше людей считают, что

Россия должна стремиться стать "одной из 10-15 наиболее экономически развитых и политически влиятельных стран мира" с акцентом на высокий уровень жизни, социальную политику и мир.

На вопрос: находится ли страна на пути к тому, чтобы снова стать сверхдержавой — только 29% респондентов ответили, что это произойдет в течение ближайших 15-20 лет.