Новый адвокат Михаила Ефремова, который будет представлять интересы артиста на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор в Мосгорсуде, Роман Филиппов, оказывается, титулованный спортсмен — чемпион России, Европы и мира по армрестлингу.
Об этом первым сообщил Telegram-канал Life Shot, опубликовав видео с чемпионата России 2020 года с участием юриста — на нем Филиппов в красно-синей футболке.
Некоторые подробности биографии защитника Ефремова выяснил "Московский комсомолец".
Издание утверждает, что "за фигурой Филиппова может стоять более авторитетный и именитый адвокат", который временно не хочет "светиться", но объявится в суде, когда будет рассматриваться апелляция.
В свете этого может показаться интересным тот факт, что спортсмен-юрист — близкий друг дочери адвоката Петра Хархорина Евгении Давыдовой. А Хархорин имеет славу лучшего адвоката России по делам о ДТП. Именно его, кстати, прочили в защитники Ефремову с самого начала процесса.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В 1993 году Хархорин сумел добиться условного срока для подзащитного, сбившего насмерть инспектора ГАИ. Адвокат тогда сумел доказать, что служба дорожной милиции сама спровоцировала наезд.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.