Зачем Ефремову адвокат – чемпион?

Новый адвокат Михаила Ефремова, который будет представлять интересы артиста на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор в Мосгорсуде, Роман Филиппов, оказывается, титулованный спортсмен — чемпион России, Европы и мира по армрестлингу.

Об этом первым сообщил Telegram-канал Life Shot, опубликовав видео с чемпионата России 2020 года с участием юриста — на нем Филиппов в красно-синей футболке.

Некоторые подробности биографии защитника Ефремова выяснил "Московский комсомолец".

Издание утверждает, что "за фигурой Филиппова может стоять более авторитетный и именитый адвокат", который временно не хочет "светиться", но объявится в суде, когда будет рассматриваться апелляция.

В свете этого может показаться интересным тот факт, что спортсмен-юрист — близкий друг дочери адвоката Петра Хархорина Евгении Давыдовой. А Хархорин имеет славу лучшего адвоката России по делам о ДТП. Именно его, кстати, прочили в защитники Ефремову с самого начала процесса.

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