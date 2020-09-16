Проект постановления правительства России увеличивает максимальный размер возврата денег за путёвки по стране или за оплату гостиничных номеров с 15 до 50 тысяч рублей.
"Максимальный размер возврата наличных денег (кэшбэк) для внутренних туристов будет увеличен с нынешних 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Кэшбэк составит 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 50 тыс. рублей. Деньги будут перечисляться на банковскую карту системы "Мир", — говорится в проекте постановления, опубликованном в среду на портале правовой информации.
В документе также предлагается снять минимальную стоимость путёвки для внутреннего туризма. Сейчас она составляет 25 тыс. рублей
"В программу будут включены санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на медицинскую деятельность и организацию отдыха детей. Проект постановления предусматривает также снятие ограничения по минимальной стоимости туристической услуги, которая сейчас составляет 25 тыс. рублей. Ростуризм станет устанавливать сроки исполнения туристической услуги (начало и окончание), что позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса", — отмечается в документе.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.