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Кэшбэк за туры по России хотят увеличить до 50 тысяч рублей

Проект постановления правительства России увеличивает максимальный размер возврата денег за путёвки по стране или за оплату гостиничных номеров с 15 до 50 тысяч рублей.

Кэшбэк за туры по России хотят увеличить до 50 тысяч рублей

"Максимальный размер возврата наличных денег (кэшбэк) для внутренних туристов будет увеличен с нынешних 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Кэшбэк составит 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 50 тыс. рублей. Деньги будут перечисляться на банковскую карту системы "Мир", — говорится в проекте постановления, опубликованном в среду на портале правовой информации.

В документе также предлагается снять минимальную стоимость путёвки для внутреннего туризма. Сейчас она составляет 25 тыс. рублей

"В программу будут включены санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на медицинскую деятельность и организацию отдыха детей. Проект постановления предусматривает также снятие ограничения по минимальной стоимости туристической услуги, которая сейчас составляет 25 тыс. рублей. Ростуризм станет устанавливать сроки исполнения туристической услуги (начало и окончание), что позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса", — отмечается в документе.

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