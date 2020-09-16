Кэшбэк за туры по России хотят увеличить до 50 тысяч рублей

Проект постановления правительства России увеличивает максимальный размер возврата денег за путёвки по стране или за оплату гостиничных номеров с 15 до 50 тысяч рублей.

"Максимальный размер возврата наличных денег (кэшбэк) для внутренних туристов будет увеличен с нынешних 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Кэшбэк составит 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 50 тыс. рублей. Деньги будут перечисляться на банковскую карту системы "Мир", — говорится в проекте постановления, опубликованном в среду на портале правовой информации.

В документе также предлагается снять минимальную стоимость путёвки для внутреннего туризма. Сейчас она составляет 25 тыс. рублей