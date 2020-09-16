Пригожин готов помогать "новичку" Навальному

Издание "Правда.ру" обратилось в пресс-службу компании "Конкорд" с просьбой прояснить позицию петербургского предпринимателя Пригожина по поводу возвращения средств, которые Евгений Викторович перечислил немецкой клинике "Шарите" на оплату лечения Алексея Навального.

В пресс-службе "Конкорда" процитировали ответ Пригожина, который иронично заявил, что немцы всеми силами стремятся разрушить их "близкие отношения с Лешенькой". Бизнесмен также обратил внимание, что появившиеся в Сети фотоснимки Навального свидетельствуют о выздоровлении и обновлении оппозиционера. Навальный выглядит как "новичок", резюмировал Пригожин, заметив также, что, если Навальный попросит о помощи, он, конечно, поможет.

Ранее в "Конкорд" также обратился немецкий журналист из сетевого издания t-online.de. с просьбой уточнить, поступил ли отправленный Пригожиным миллион рублей на лечение Навального на счет берлинской клиники.

Компания ответила, что деньги вернулись на счет Евгения Пригожина. В "Конкорде" полагают, что это обусловлено нежеланием "Шарите" отчитываться за потраченные средства и раскрывать таким образом перед Пригожиным информацию о текущем лечении и состоянии здоровья оппозиционера.

Кроме того, как напомнила пресс-служба "Конкорда", Пригожин оказался единственным, кто публично пожертвовал денежные средства на оплату медицинских услуг для Навального в клинике "Шарите".