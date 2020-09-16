Правительство не поддержало идею о введении нового летоисчисления

Партия ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о возвращении юлианского календаря, вместо действующего сейчас григорианского. Депутаты объяснили это тем, что юлианский календарь — это наша история и традиции, о которых мы не должны забывать. Однако законопроект был отклонён.