Партия ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о возвращении юлианского календаря, вместо действующего сейчас григорианского. Депутаты объяснили это тем, что юлианский календарь — это наша история и традиции, о которых мы не должны забывать. Однако законопроект был отклонён.
"Изменение на юлианский календарь потребует огромных затрат и с нулевым коэффициентом пользы. Поэтому предлагаем данный законопроект не поддерживать", — сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, докладывающий на пленарном заседании позицию комитета.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.