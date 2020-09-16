Жириновский внёс предложение разрешить работать россиянам с 14 лет, чтобы они могли пораньше определиться с профессией.
"Где профориентация? Кто им расскажет о профессиях? Почему не дать возможность работать с 14 лет? Пусть он поработает в разных структурах, чтобы понял, чем он должен заниматься. Приходит в вуз — ему не нравится. Всё. Мне не понравилось, но я ещё один вуз заканчиваю. Это же издевательство — 10 лет учиться. А что бы не сориентировать? Что не мешает ходить на другие факультеты", — эмоционально произнёс лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы.
Накануне глава либерал-демократов назвал зал заседания Госдумы "самым вредным местом в стране".
"Вы же самое вредное место в нашей стране. Кинотеатры сидят в шахматном порядке, дети сидят в школе. Только депутаты Госдумы плечом к плечу, как на фронт, в окоп. Неужели нельзя разрядить ваши ряды? Вы зачем все в зале сидите?" — заявил депутат.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.