Жириновский внёс предложение разрешить работать россиянам с 14 лет, чтобы они могли пораньше определиться с профессией.

"Где профориентация? Кто им расскажет о профессиях? Почему не дать возможность работать с 14 лет? Пусть он поработает в разных структурах, чтобы понял, чем он должен заниматься. Приходит в вуз — ему не нравится. Всё. Мне не понравилось, но я ещё один вуз заканчиваю. Это же издевательство — 10 лет учиться. А что бы не сориентировать? Что не мешает ходить на другие факультеты", — эмоционально произнёс лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы.