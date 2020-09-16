Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что медицинская помощь в нашей стране как была, так и останется бесплатной.
"Сегодня мы рассматриваем одновременно проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов. В них решение важнейших социальных вопросов жизни людей: предусмотрены средства на выплату и индексацию материнского капитала. По-прежнему, будет оказываться бесплатная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная", — сказал Мишустин.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.