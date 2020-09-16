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В Минобрнауки конкретизировали, как хотят премировать ректоров вузов

Глава Минобрнауки России уточнил, каким образом хочет привязать премии ректоров к стимулирующим выплатам профессорско-преподавательского состава.

В Минобрнауки конкретизировали, как хотят премировать ректоров вузов

Накануне замминистра образования Пётр Кучеренко, выступая перед сенаторами, кинул "пробный шар": он заявил, что премии ректоров вузов не должны значительно превышать выплаты преподавателям и доцентам.

"Предлагаем… привязать стимулирующие выплаты ректора к количеству работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально получают две средние зарплаты по региону. Процент таких сотрудников должен быть не ниже 50, "желательно стремиться к 100%", — заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на правительственном часе в Госдуме.

Он сказал, что готов в самое ближайшее время подписать соответствующее распоряжение.

"Готов в ближайшее время подписать документ, чтобы можно было начать корректировать премии ректоров исходя из того, какая заработная плата не в целом по коллективу, а у какого количества работников больше двух средних по экономике", — пообещал министр.

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