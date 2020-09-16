В Госдуме планируют принять законодательные поправки, которые запретят проповедовать в России экстремистские и радикальные взгляды проповедникам, прибывшим из-за границы.
"Законопроект предлагает установить право духовных образовательных организаций проводить аттестацию священнослужителей-преподавателей и работников храмов, получивших духовное образование за рубежом. Поправки крайне важны для защиты религиозных прав и свобод наших сограждан.
Особенно это касается защиты россиян от "проповедников", которые формируют в нашей стране террористические и экстремистские организации", — пояснил председатель думского Комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Документ предусматривает запрет проповедовать лицам, признанными судом причастными к экстремизму.
"Изменения в закон о свободе совести и о религиозных объединениях позволят не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", — считает депутат.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.