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С сына Никаса Сафронова требуют оплату за сломанный бассейн в Турции

Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин не может выехать из турецкого отеля, так как сломал там детский бассейн. Владелец гостиницы требует с Затравкина компенсацию размером в 19 тысяч долларов, пишет еженедельник "Собеседник".

С сына Никаса Сафронова требуют оплату за сломанный бассейн в Турции

Ранее Лука Затравкин, который весит около 250 кг, прыгнул в бассейн глубиной около полуметра. Парень сильно отбил себе колени и сломал детский бассейн так, что тот пришёл в неремонтируемое состояние.

"В отеле отказались выпускать моего сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию за сломанный детский бассейн. Руководство отеля оценило ущерб в 19 тысяч долларов", — заявил изданию Никас Сафронов.

Лука сильно разбил ноги, которые до сих пор опухшие, но, по словам отца, пошёл на поправку. 

"Травмы потихоньку заживают. Нужно время на восстановление. Ноги еще опухшие, все в синяках. Но боли уже нет", — рассказал Сафронов.

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