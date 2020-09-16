С сына Никаса Сафронова требуют оплату за сломанный бассейн в Турции

Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин не может выехать из турецкого отеля, так как сломал там детский бассейн. Владелец гостиницы требует с Затравкина компенсацию размером в 19 тысяч долларов, пишет еженедельник "Собеседник".

Ранее Лука Затравкин, который весит около 250 кг, прыгнул в бассейн глубиной около полуметра. Парень сильно отбил себе колени и сломал детский бассейн так, что тот пришёл в неремонтируемое состояние.

"В отеле отказались выпускать моего сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию за сломанный детский бассейн. Руководство отеля оценило ущерб в 19 тысяч долларов", — заявил изданию Никас Сафронов.

Лука сильно разбил ноги, которые до сих пор опухшие, но, по словам отца, пошёл на поправку.