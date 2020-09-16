Глава Чечни осудил молодых мужчин, которые помыли обувь в "Живоносном источнике" часовни в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда и сняли это на видео.
"Это событие не может оставить равнодушным никого из верующих. Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента", — охарактеризовал произошедшее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что в соцсетях этих парней назвали чеченцами, но на самом деле они таковыми не являются.
"В итоге, как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения. Нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности — по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность.
Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание", — написал глава Чеченской Республики.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.