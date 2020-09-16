Нелюди: Кадыров осудил парней, помывших ботинки в храмовом источнике

Глава Чечни осудил молодых мужчин, которые помыли обувь в "Живоносном источнике" часовни в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда и сняли это на видео.

"Это событие не может оставить равнодушным никого из верующих. Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента", — охарактеризовал произошедшее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что в соцсетях этих парней назвали чеченцами, но на самом деле они таковыми не являются.