Ситуация, когда ребёнок закрылся внутри дома и не открывает, совсем не редкость. Специалист советует в таких случаях первым делом вызвать спасателей. А пока они едут, нужно постоянно говори с ребёнком. Если не получается уговорить его открыть дверь или если у ребёнка не получается, то просто говорите с ним. Спокойно и без угроз.
"По возможности позвоните в дверной звонок или постучите в дверь соседям, попросите их вызвать спасателей по телефонам "101" или "01". При разговоре с ребенком вы не должны показывать своего волнения, постарайтесь убедить ребенка открыть дверь. Хорошей практикой является "замыкание" внимания ребенка на себе: расскажите интересную историю, вместе отгадайте загадки, можно проиграть любимую сказку ребенка "по ролям". Главное, чтобы ребенок все время находился около двери", — рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.