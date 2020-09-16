Эксперт: если ребёнок закрылся дома, не пугайте и не ругайте его

Ситуация, когда ребёнок закрылся внутри дома и не открывает, совсем не редкость. Специалист советует в таких случаях первым делом вызвать спасателей. А пока они едут, нужно постоянно говори с ребёнком. Если не получается уговорить его открыть дверь или если у ребёнка не получается, то просто говорите с ним. Спокойно и без угроз.