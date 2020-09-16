Предпрофессиональная подготовка набирает популярность среди родителей и учеников. Дети охотнее идут в кадетские, математические и другие классы.

"Мы видим повышенный интерес детей и родителей к предпрофессиональной подготовке еще со школы. В этом году медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические и ИТ-классы посещают более 45 тысяч юных москвичей — на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Так как растет востребованность этих направлений, увеличивается число образовательных учреждений, участвующих в этом проекте. Например, школ с ИТ-классами в этом учебном году стало больше почти в два раза, сейчас их 67, академические классы открыты в 28 школах, инженерные — в 117, медицинские — в 75, кадетские — в 249", — рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.