Пятая часть турагентств РФ не смогла открыться после снятия ограничений

После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, около 20 % турагентств России не смогли возобновить работу.

"После выхода постановления об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года, туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10-20 процентов адресатов не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб "исхода" будет понятен весной", — рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В союзе заявили, что молчат несколько тысяч турагентств, отмечая, что в отрасли сейчас нарушены прежние коммуникации между туроператорами, туристическими агентствами и покупателями путёвок.