После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, около 20 % турагентств России не смогли возобновить работу.
"После выхода постановления об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года, туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10-20 процентов адресатов не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб "исхода" будет понятен весной", — рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
В союзе заявили, что молчат несколько тысяч турагентств, отмечая, что в отрасли сейчас нарушены прежние коммуникации между туроператорами, туристическими агентствами и покупателями путёвок.
"Какие-то агентства съехали из своих офисов, кто-то ушел на "удалёнку", остались только личные мобильные телефоны. Но они сами выходят с нами на связь. Тем не менее, молчание партнеров — симптом серьезного кризиса на розничном рынке", — сообщили в РСТ.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.