Минфин снял свой законопроект об онлайн-продаже алкоголя

Минфиновский проект закона об онлайн-продаже алкоголя не будет внесён в Госдуму в скором времени.

"Нет, он не будет внесен в Думу в ближайшее время. Вопрос на повестке не стоит. Сейчас он не актуален", — сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Ранее сообщалось, что минфиновский проект не одобрило МВД. В силовом ведомстве посчитали, что инициатива приведёт к злоупотреблениям алкоголем и увеличению количества пьяных. Правоохранители также заявили о риске продажи алкоголя школьникам и нападений на доставщиков. Не одобрили инициативу Минфина также Минздрав и Роспотребнадзор.