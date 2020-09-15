Минфиновский проект закона об онлайн-продаже алкоголя не будет внесён в Госдуму в скором времени.
"Нет, он не будет внесен в Думу в ближайшее время. Вопрос на повестке не стоит. Сейчас он не актуален", — сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Ранее сообщалось, что минфиновский проект не одобрило МВД. В силовом ведомстве посчитали, что инициатива приведёт к злоупотреблениям алкоголем и увеличению количества пьяных. Правоохранители также заявили о риске продажи алкоголя школьникам и нападений на доставщиков. Не одобрили инициативу Минфина также Минздрав и Роспотребнадзор.
"Минфин внёс предложение вводить онлайн-продажу спиртного поэтапно. Первым до 1 января 2021 года такое разрешение предполагалось предоставить производителям и оптовым продавцам вина с наименованием места происхождения. Последними, после 1 января 2023 года, эту возможность должны были получить компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра", — говорится в пояснительной записке к законопроекту Минфина.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.