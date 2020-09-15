Аналитик оценил предложение уравнять премии ректоров и преподавателей

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин дал комментарий "Правде.ру" по поводу предложения Минобрнауки РФ уравнять премии ректоров и преподавателей.

Он считает, что распределение доходов ректоров и профессорско-преподавательского состава, безусловно, очень сильно различается как по региональной, так и по вузовской структуре внутри самих регионов.

"Есть вузы, где разница всего составляет два раза, а есть вузы, где она составляет до нескольких порядков. И при этом нужно понимать, что премирование — это всего лишь один из источников доходов ректоров. Во-первых, есть огромное количество проектов, в которых они участвуют как руководители администрации, курирующие данное направление и, соответственно, получающие с этого точно так же дополнительный доход", — рассказал Деревягин.

Он полагает, что с точки зрения общей справедливости есть в этом предложении определённая напряжённость для административного ресурса, для людей, которые занимаются управлением в целом. Они несут гораздо большую ответственность, нежели профессорско-преподавательский состав, как юридическую, так экономическую, административную и прочие ответственности. Как известно, чем больше риск, тем должна быть больше его компенсация.

"Вопрос оценки разницы риска, который несёт в осуществлении своей профессиональной деятельности за последствия управления вузом, профессорско-преподавательский состав и ректорский корпус — это отдельная история, но он, безусловно, выше. В этом плане само предложение понятно, откуда берётся. Потому что, безусловно, очень большой разрыв, как я уже говорил, во многих вузах между доходами ректоров и доходами профессорско-преподавательского состава. И в этом плане данное предложение, конечно, имеет определённый популистский характер. Популистский именно потому, что оно, к сожалению, не приведёт к выравниванию этой разницы", — полагает аналитик.

Борис Деревягин считает, что премирование в этом предложении может быть утверждено и приведено в жизнь. От этого разница в доходах существенно не сократится.

"Если средний уровень доходов профессорско-преподавательского состава и уровень доходов ректоров должен будет совпадать, если дальше проводить логически это предложение, нужно говорить не о премировании, а просто обо всех доходах. Здесь мы можем увидеть как раз противоречие, что риск, ответственность, которые берёт на себя ректорский корпус выше, а доход, соответственно, должен быть таким же. Это противоречит всем экономическим законам действующей экономической системы, так и системе Советского Союза. Потому что в Советском Союзе компенсация на должности, которые несут на себе больше ответственности, всегда была, безусловно, выше", — рассказал эксперт.

Деревягин полагает, что предложение интересное, но, скорее всего, было бы правильно говорить о соизмерении рисков, то есть большей формализации в распределении доходов. Потому что на сегодняшний день распределение доходов имеет глубоко субъективный характер.