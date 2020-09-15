У Алексея Навального всё "очень хорошо" со здоровьем после месячного пребывания в коме.
Такое мнение высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале. По его мнению, другой причины для сокрытия показателей здоровья оппозиционера быть не может.
"Единственная причина, по которой немцы могли закрыть диагностический монитор, изобразив блик в пейнте или фотошопе, — у Алексея всё очень-очень хорошо со здоровьем. Другого объяснения нет", — написал Стешин.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.