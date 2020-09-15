Раскрыта тайна "зарисованного" монитора с фотографии Навального

У Алексея Навального всё "очень хорошо" со здоровьем после месячного пребывания в коме.

Такое мнение высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале. По его мнению, другой причины для сокрытия показателей здоровья оппозиционера быть не может.