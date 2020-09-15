Минобрнауки РФ предложило уравнять премии ректоров и педагогов

Выступая перед сенаторами Совета Федерации, замминистра образования и науки РФ озвучил предложение, снизить премирования ректоров до уровня профессорско-преподавательского состава вузов.

"Возьму на себя смелость заявить, что систему стимулирования руководителей вузов надо пересмотреть. Материальные поощрения ректорам высших учебных заведений не должны значительно превышать выплат педагогам и доцентам соответствующего вуза", — заявил замглавы Минобрнауки России Пётр Кучеренко, выступая перед сенаторами на круглом столе в Совете Федерации.

Он уточнил, что предложение готовит именно его министерство. Специалисты полагают, что материальное поощрение руководителей вузов не должно намного больше превышать преподавательские вознаграждения.