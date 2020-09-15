Выступая перед сенаторами Совета Федерации, замминистра образования и науки РФ озвучил предложение, снизить премирования ректоров до уровня профессорско-преподавательского состава вузов.
"Возьму на себя смелость заявить, что систему стимулирования руководителей вузов надо пересмотреть. Материальные поощрения ректорам высших учебных заведений не должны значительно превышать выплат педагогам и доцентам соответствующего вуза", — заявил замглавы Минобрнауки России Пётр Кучеренко, выступая перед сенаторами на круглом столе в Совете Федерации.
Он уточнил, что предложение готовит именно его министерство. Специалисты полагают, что материальное поощрение руководителей вузов не должно намного больше превышать преподавательские вознаграждения.
"В Министерстве науки и высшего образования мы активно переходим к пересмотру систем поощрения руководителей вузов, с той целью, чтобы повышение их премий и зарплат пришло в соотношение с зарплатами основного контингента преподавателей и доцентов. Здесь не должно быть серьёзного превышения выплат ректорам вузов в сравнении с выплатами педагогам высших учебных заведений", — завершил замминистра.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.