Высадка деревьев возле дома может нарушать закон

Высадка зелёных насаждений на придомовой территории может расцениваться как нарушение закона.

Об этом рассказала юрист Наталья Михеева. Она посоветовала перед посадкой выяснить, кому принадлежит земля.

"На сайте РГИС вы смотрите свой адрес дома, и вы видите границы земельных участков, которые либо принадлежат многоквартирному дому, либо находятся в ведении муниципальных или региональных властей", — пояснила эксперт.

Если участок находится в собственности региональных или муниципальных властей, то производить на нём высадку зелёных насаждений без согласования нельзя.