Жириновский потребовал, чтобы парламентариям предоставили прививки от COVID-19, назвав зал заседания Госдумы "самым вредным местом в стране", где можно легко инфицироваться.
"Вы все молчите. Я один обратился в московское правительство, к руководителю аппарата. Где прививки от коронавируса? Где? А в Белоруссию отправили, в Казахстан", — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы.
Он также заявил, что его однопартийцы призывают всех парламентариев в Госдуме соблюдать меры профилактики COVID-19.
"Мы призываем всех соблюдать. Сидит 400 человек — никакой социальной дистанции. Я уже лидерам фракций написал письмо, ну пусть ходят дежурные депутаты — один на ряд, через час они сменятся. Нет. Вы же самое вредное место в нашей стране. Кинотеатры сидят в шахматном порядке, дети сидят в школе. Только депутаты Госдумы плечом к плечу как на фронт, в окоп. Неужели нельзя разрядить ваши ряды? Вы зачем все в зале сидите?" — спросил лидер ЛДПР.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.