Жириновский назвал здание Госдумы "самым вредным местом в стране"

Жириновский потребовал, чтобы парламентариям предоставили прививки от COVID-19, назвав зал заседания Госдумы "самым вредным местом в стране", где можно легко инфицироваться.

"Вы все молчите. Я один обратился в московское правительство, к руководителю аппарата. Где прививки от коронавируса? Где? А в Белоруссию отправили, в Казахстан", — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы.

Он также заявил, что его однопартийцы призывают всех парламентариев в Госдуме соблюдать меры профилактики COVID-19.