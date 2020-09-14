В России готовят реформу законодательства, которая изменит правила пребывания мигрантов на территории РФ.

"Сейчас проблема в том, что трудовой мигрант если приехал 1-го числа в Россию, то в лучшем случае 23-го он выходит на работу. Ему нужно несколько дней, чтобы встать на миграционный учёт, после этого подать на патент, он изготавливается в течение 10 рабочих дней. По факту со дня приезда проходит 3 недели, если нигде не было задержек. Для решения этого момента анализы и дактилоскопию переносят в страны исхода. Если что-то выявили, то он там это вылечит. Главная цель — сократить этот период. Закон начнёт работать с 2022 года", — рассказал президент федерации мигрантов Вадим Коженов в эфире радио "Говорит Москва".