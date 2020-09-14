У России нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела", — утверждает глава МИД.

"Возвращаясь к нашей доследственной проверке. Все зациклены на уголовном деле. Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело, но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны", — добавил Лавров.