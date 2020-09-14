Врач Александр Мясников рассказал о некоторых признаках опасных болезней.
"Чаще всего боль в коленях объясняют артритом, однако такие жалобы возникают при гепатитах В и С, а также воспалительных заболеваниях кишечника или псориазе. Сухость во рту обычно объясняют дефицитом витамина A или анемией, однако она также может появиться при синдроме Шегрена. Слабость и утомляемость могут указывать на опасное инфекционное заболевание — боррелиоз", — рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Мясников призвал внимательно отслеживать изменения в своем состоянии, так как в медицине "не бывает мелочей".
"Сильный зуд по всему телу может говорить о проблемах с печенью, почечной недостаточности и заболеваниях крови, а также о начинающейся лимфоме, рассеянном склерозе или о межпозвоночной грыже. Боль в плече может сигнализировать об инфаркте миокарда, желчнокаменной болезни, а желтизна под языком — о повышенном уровне билирубина в крови. Темные пятна на коже или белесый пушок на спине могут быть симптомами рака желудка или легких", — заключил врач.
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