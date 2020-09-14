Мясников призвал внимательно отслеживать изменения в своём организме

Врач Александр Мясников рассказал о некоторых признаках опасных болезней.

"Чаще всего боль в коленях объясняют артритом, однако такие жалобы возникают при гепатитах В и С, а также воспалительных заболеваниях кишечника или псориазе. Сухость во рту обычно объясняют дефицитом витамина A или анемией, однако она также может появиться при синдроме Шегрена. Слабость и утомляемость могут указывать на опасное инфекционное заболевание — боррелиоз", — рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников призвал внимательно отслеживать изменения в своем состоянии, так как в медицине "не бывает мелочей".