"Аэрофлот" вводит новые правила провоза животных

По новым правилам авиакомпании "Аэрофлот", животных в самолётах смогут перевозить только совершеннолетние пассажиры. Один пассажир сможет перевозить не более одного животного.

"Внедрение первого этапа программы начнется с 15 сентября и займет несколько месяцев. Перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Вводится правило "один пассажир — одно животное": взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

Для котят и щенков сделали исключения. В одном контейнере можно перевозить не более трёх штук.