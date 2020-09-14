По новым правилам авиакомпании "Аэрофлот", животных в самолётах смогут перевозить только совершеннолетние пассажиры. Один пассажир сможет перевозить не более одного животного.
"Внедрение первого этапа программы начнется с 15 сентября и займет несколько месяцев. Перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Вводится правило "один пассажир — одно животное": взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным", — говорится в сообщении "Аэрофлота".
Для котят и щенков сделали исключения. В одном контейнере можно перевозить не более трёх штук.
"Действуют некоторые исключения, в том числе для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев: в одном контейнере может быть размещено до трех таких малышей. Возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Перед полётом владелец должен прикрепить к контейнеру бирку с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставляется на стойке регистрации ", — отмечается в сообщении компании.
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