В Чите отложили на год ввод в эксплуатацию строящейся школы

В Чите перенесли на год ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы. Это должна была быть первая построенная школа в регионе за весь постсоветский период.

"Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края решило отложить с 2020-го на 2021 год ввод в эксплуатацию первой за весь постсоветский период школы, которая строится в Чите. Школа на 1,1 тыс. мест. Испытываем большие трудности с китайской рабочей силой, с нашими строителями гораздо сложнее это все осуществлять. Но ни эта стройка, ни остальные стройки из-за этого не остановлены. В этом году вряд ли успеем и будем переносить ввод объекта в эксплуатацию на следующий год, при этом не останавливая строительный процесс", — заявил глава регионального министерства Алексей Гончаров.

Строительство школы в микрорайоне Октябрьский в Чите началось в сентябре 2019 года по государственной программе "Развитие образования". Стоимость строительства составляет свыше 900 тысяч рублей. В здании предусмотрены два спортивных и один актовый залы, зоны отдыха, медпункт.