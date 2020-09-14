На французском военном кладбище в Севастополе перезахоронят останки французских солдат, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов.

"На французском военном кладбище предполагается перезахоронение останков воинов, которые были обнаружены несколько лет назад при строительстве жилого дома на улице Правды в Севастополе. Я напомню, что речь идет об останках 150 французских солдат.

Сейчас они находятся в музее, и, конечно, по всем христианским и человеческим канонам эти останки должны быть преданы земле. Предположительная дата захоронения — 3 октября", — сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции, посвящённой историко-археологическому проекту "Крым-Севастополь 2020" Фонда развития русско-французских исторических инициатив.