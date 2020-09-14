Россияне считают нынешнее время неудачным для крупных покупок

Почти две трети опрошенных россиян (62%), считают, что сейчас не лучшее время для крупных покупок.

"Каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок — 22%. Более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения — 62%, по сравнению с июнем 2020 года эта доля снизилась на 8 процентов. Таким образом, индекс потребительского доверия в августе составил 34 пункта, постепенно возвращаясь к докризисному уровню (январь — февраль — 36-37 пунктов)", — говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство участников опроса (69%) считает, что сейчас нужно копить деньги, а не тратить их.