Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новую функцию "Репортажи", которая позволит пользователям вести текстовые трансляции.

"Во "ВКонтакте" теперь можно вести и читать текстовые трансляции с помощью функции "Репортажи". Она подойдет для освещения как регулярных, так и резонансных событий. Вскоре читать репортажи смогут даже те, у кого нет профиля во "ВКонтакте", это значительно расширит охваты и аудиторию сообществ", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Разработчики новой функции в скором времени обещают добавить в репортажи подробную статистику.

"Новый инструмент позволяет публиковать новости о событии не на стене сообщества, а внутри отдельной ленты. Во время начала репортажа участникам сообщества будет приходить уведомление о начале текстовой трансляции, а уже во время события автор может отмечать важные новости — оповещения получат все, кто подписался на репортаж.

Идея нового формата родилась на хакатоне (форуме для разработчиков — Прим. ред.), который компания проводит среди сотрудников несколько раз в год. Это только первая итерация — в дальнейшем добавим в репортажи подробную статистику. Она покажет самые популярные новости эфира и поможет делать более качественные трансляции", — пояснил руководитель проекта Даниил Попов.