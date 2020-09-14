Жириновский предрёк России "белорусский сценарий"

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилось, что уже 20 лет на местных выборах с разгромными результатами побеждает провластная партия.

Политик считает, что Россия "семимильными шагами" движется в сторону "белорусского сценария".