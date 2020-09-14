Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилось, что уже 20 лет на местных выборах с разгромными результатами побеждает провластная партия.
Политик считает, что Россия "семимильными шагами" движется в сторону "белорусского сценария".
"Люди с улыбками выходят на улицу на следующий день после таких выборов? Нет. Многих тошнит!", — утверждает Жириновский.
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию", — отметил политик.
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.