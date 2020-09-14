В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет. Данную инициативу прокомментировал доктор технических наук, профессор, проректор МАДИ, заведующий кафедрой "Организация и безопасность движения" Султан Владимирович Жанказиев.

"Вопрос о нижнем возрастном пороге, когда можно начинать обучать и предоставлять право использовать автомобиль на дорогах, обсуждается уже много лет. Есть совокупность аргументов "за" и "против". Это очень важные аргументы, которые нельзя обойти.

Молодые люди в большей степени имеют неоднородность, они отличаются от более взрослых людей своей психофизиологической конструкцией. Взрослые люди более социализированы, у них более осознанное поведение. По мере взросления социальные навыки человека, как приобретённые, так и врождённые, становятся более ориентированными не на себя, а на выполнение социально значимых задач.

Молодые люди в возрасте от 16 лет меньше настроены на диалог с педагогами для того, чтобы эти навыки приобрести. Это абсолютная вещь, которая не зависит от мнения отдельно взятых людей. Пока мы не научились решать эту проблему, говорить о том, можно ли допускать молодых людей с 16 лет на дороги общего пользования нельзя.

К чему это может привести?

Проблема может носить массовый характер. Сейчас права в основном получают молодые люди до 23-24 лет. Представьте себе, что при пороге в 18 лет — это одна доля в основном количестве обучающихся, при пороге в 16 лет эта доля значительно увеличивается. Это означает, что в транспортном потоке количество молодых людей с не до конца прогнозируемой поведенческой реакцией на различные дорожные ситуации, включая эмоциональную реакцию, будет всё больше и больше.

Это приведёт к тому, что уровень конфликтности в транспортном движении будет расти. А мы знаем, что на определённое количество конфликтов возникает дорожная коллизия, на определённое количество коллизий возникает дорожно-транспортное происшествие. Далее это приведёт к росту числа погибших и раненых. Допустив молодых людей до управления автомобилем с 16 лет, мы можем спровоцировать рост аварийности.

Это та сфера деятельности, в которой необходимо перестраховываться", — заключил эксперт.