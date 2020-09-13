Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о новом законопроекте, который установит определённую планку по уровню жизни населения. И ниже этой планки опускаться будет никак нельзя, а только идти выше, по словам главы региона.
"Сейчас законопроект включает семь направлений работы, продолжается его обсуждение, свои предложения формулируют жители области. Я считаю, что первый шаг в нашей работе — это борьба с бедностью. Мы должны снижать количество тех, чей доход на сегодняшний день ниже прожиточного минимума", — подчеркнул губернатор.
Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.