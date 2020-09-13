Александр Дрозденко: мы должны бороться с бедностью

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о новом законопроекте, который установит определённую планку по уровню жизни населения. И ниже этой планки опускаться будет никак нельзя, а только идти выше, по словам главы региона.