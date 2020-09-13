Главный синоптик страны Роман Вильфанд рассказал, что погода всю неделю будет меняться. А температура то понижаться, то снова повышаться. Но по-прежнему останется выше нормы.

"В первые три дня следующей недели дневные температуры будут в промежутке +14…+17 градусов", — сообщил метеоролог.

"После прохождения теплой восточной периферии циклона ожидается резкое понижение температуры до тех же значений, дневные температуры будут +14…+15 градусов. После теплой погоды это покажется обрушением холода", — предупредил синоптик.

"Температура в конце недели будет около своей нормы и ниже. Вполне прохладная погода, дневные температуры в диапазоне +10…+15 °С. Мы почувствуем осень", — заключил специалист.