Евгения Медведева: все слишком беспечны

Известная спортсменка Евгения Медведева посетовала на то, что люди слишком беспечно стали относиться к своему здоровью во время пандемии. И призвала всех по-прежнему соблюдать меры безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом.