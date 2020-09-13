Известная спортсменка Евгения Медведева посетовала на то, что люди слишком беспечно стали относиться к своему здоровью во время пандемии. И призвала всех по-прежнему соблюдать меры безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом.
"За последние пару месяцев люди ослабили хватку по поводу вируса, это меня беспокоит. Когда узнала, что прокаты будут с публикой, я запереживала. Люди сидят очень близко друг к другу. Хотела бы напомнить людям: надевайте маски на нос, не спуская, отсаживайтесь по мере возможности, носите перчатки по мере возможности", — сказала Медведева.
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