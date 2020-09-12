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Соревнование в красноречии: Зеленский не хуже Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский отличился невиданным красноречием во время выступления в одном из учебных заведений страны.

Соревнование в красноречии: Зеленский не хуже Кличко

 "Вы знаете, очень чудесный, чудесный университет. Что я увидел? Увидел, так мы привыкли, мы все учились в университетах, во-первых, я увидел, ммм..., государственный университет. Когда мы видим именно это словосочетание, государственный университет и заходим, потом, что мы видим... мы видим... Сегодня я увидел, такое ощущение, современный, частный... что-то не наше", - бодро начал украинский президент.

"Поэтому я впечатлен, очень доволен, просто как гражданин Украины, что есть такой университет. Но главное, что я увидел, кроме этих условий, про которые можно очень много говорить, гордиться детально и долго. Не буду тратить время. Я увидел самое главное. Я увидел одинаково разумных студентов и преподавателей, одинаково энергичных, одинаково молодых, одинаково интеллектуальных и одинаково довольных. И в целом это что, это одинаково счастливых, - после чего, видимо, обратился к руководству университета. - Виктор, я всем желаю, но хочу вам лично сказать после всего, что я видел, и то, что не придумаешь, не сможешь ну... знаете, так подготовить, так... то... э-э... специально для приезда президента, то есть оно есть", - закончил он.

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