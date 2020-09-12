Почему депутат Сергей Миронов не будет делать прививку

Руководитель одной из российских партий Сергей Миронов поделился свои опытом вакцинации от гриппа. Политик рассказал, что после прививки от гриппа у него были осложнения. Повторения этой ситуации он совершенно не желает, а потому прививаться от коронавируса не намерен.