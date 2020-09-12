В "Домодедово" появятся информационные ролики, рассказывающие о подвигах врачей и волонтёров, в рамках акции "Пожалуйста, дышите!". Также в Instagram "Домодедово" будет много постов на эту же тематику.

"Медики в аэропорту обладают знаниями в различных областях — мы всегда должны быть готовы к любым возникающим ситуациям, — рассказал главный врач, руководитель медицинского отдела Московского аэропорта Домодедово Сергей Махнев. — Когда мир столкнулся с пандемией, пришлось взять на себя и эту задачу — не допустить распространения COVID-19 в зоне нашей ответственности. Мы в сжатые сроки перестроили процесс обслуживания международных рейсов, мониторинга здоровья сотрудников и расширили спектр лабораторных анализов в терминале. Наши специалисты до сих пор 24/7 в защитных костюмах осуществляют забор анализов у пассажиров, проводят осмотры и выявляют инфекционных больных. "Пожалуйста, дышите!" — действительно важный проект для врачей, мы рады присоединиться к нему".